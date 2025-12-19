Un episodio di molestia sul posto di lavoro conclude con una causa vinta: un supervisore che schiaffeggia una dipendente, poi si scusa con un

Il capo le dà uno schiaffo sul sedere, poi si scusa: «Memoria muscolare». Lei lo denuncia: risarcita con 74mila euro

Stava lavorando, quando un suo supervisore l'ha schiaffeggiata sul sedere: nonostante la sua denuncia, hanno continuato a lavorare insieme. Lui si è scusato rispondendole che lo aveva. 🔗 Leggi su Leggo.it

