Il capo droga la minestra della dipendente e la violenta Lo stupro davanti alle telecamere in azienda | arrestato un imprenditore a Prato
A Prato un imprenditore di 59 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una sua giovane dipendente di 24 anni, dopo averle somministrato la droga dello stupro nella minestra. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fatto risale a lunedì scorso. L’uomo avrebbe invitato la ragazza a trattenersi oltre l’orario lavorativo nei locali dell’azienda e le avrebbe offerto una minestra, presumibilmente contenente una sostanza stordente. La scoperta della violenza e la denuncia in ospedale. Poco dopo, la donna avrebbe perso conoscenza, risvegliandosi alcune ore più tardi con abiti diversi da quelli indossati al lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Prato, droga dello stupro nella minestra che offre ad una sua dipendente: fermato imprenditore
Leggi anche: Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne: arrestato per violenza sessuale
Il capo mette droga nella minestra della dipendente e la violenta. Lo stupro davanti alle telecamere in azienda: arrestato un imprenditore a Prato - L’uomo avrebbe invitato la 24enne a trattenersi oltre l’orario di lavoro nei locali della sua azienda e le avrebbe offerto da mangiare con una sostanza che l'ha praticamente stordita ... msn.com
Mette droga nella minestra, la offre alla sua dipendente e poi la stupra: arrestato 59enne a Prato - L'uomo, pluripregiudicato, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Prato: avrebbe drogato la minestra offerta a una sua dipendente e in seguito ... fanpage.it
Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne: arrestato per violenza sessuale - La Procura di Prato ha disposto il fermo di un 59enne italiano sospettato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente, dopo averle somministrato una sostanza ... virgilio.it
Spaccio droga ed estorsioni, ordini da esponente Scu in carcere, 13 arresti Ordini impartiti dal carcere all'esterno da parte del presunto capo dell'organizzazione che imponeva sul territorio una egemonia criminale, anche in maniera feroce, attraverso un siste - facebook.com facebook
Tenta di fuggire con la droga in tasca, pusher 20enne arrestato in via Capo Passero x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.