Il capo droga la minestra della dipendente e la violenta Lo stupro davanti alle telecamere in azienda | arrestato un imprenditore a Prato

A Prato un imprenditore di 59 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una sua giovane dipendente di 24 anni, dopo averle somministrato la droga dello stupro nella minestra. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fatto risale a lunedì scorso. L’uomo avrebbe invitato la ragazza a trattenersi oltre l’orario lavorativo nei locali dell’azienda e le avrebbe offerto una minestra, presumibilmente contenente una sostanza stordente. La scoperta della violenza e la denuncia in ospedale. Poco dopo, la donna avrebbe perso conoscenza, risvegliandosi alcune ore più tardi con abiti diversi da quelli indossati al lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

