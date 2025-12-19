Andrade El Ídolo rivela i momenti più tumultuosi della sua carriera, tra desiderio di fama mondiale e scelte decisive. Un percorso segnato da controversie legali e sorprendenti ritorni, che riflettono la sua determinazione e passione per il wrestling. Una narrazione intensa di un artista che non si è mai arreso, affrontando le sfide con la stessa energia con cui cerca di conquistare il pubblico internazionale.

© Zonawrestling.net - Il caos e le scelte di Andrade: “Volevo essere una star globale, non tornare indietro”

Andrade El Ídolo ha raccontato uno dei capitoli più caotici e controversi della sua carriera, facendo luce sul sorprendente ritorno in AEW, sulle conseguenze legali con la WWE e sulle decisioni che hanno definito il suo percorso negli ultimi anni. Intervistato da Enmascarados – El Podcast, Andrade ha spiegato come tutto sia avvenuto in pochissimi giorni, tra malintesi contrattuali, operazioni segrete degne di un film di spionaggio e scelte di vita che hanno inciso profondamente sul suo futuro. Dopo aver lasciato ufficialmente la WWE il 13 settembre 2025, Andrade racconta di aver chiesto immediatamente chiarimenti sulla presenza di una clausola di non-competizione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

