Il canto cosmogonico e poetico del vivente
Queste pregevoli, sorprendenti liriche di Gabriella Cinti contenute in Prima (Puntoacapo edizioni, euro 15; prefazione di Federico Migliorati; postfazione di Mauro Ferrari), hanno abbrivio edificando un ponte immaginifico tra antropologiaevoluzione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Laura Pausini svela cover e data di uscita del nuovo album “Io Canto 2/ Yo Canto 2: “uscirà nei primi mesi del 2026”
Leggi anche: Poor Gateau. La dolce cantica. Canto VI – il canto politico: Saulo Lucci a Sala Scicluna
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Nel «Canto di Alya» c’è tutta la sua vita, il suo spirito di guerriera, la sua anima in perenne ricerca, nella storia della protagonista, Mariasole/Alya: «Sì, ci sono io, quello che mi è successo, nella malattia e non solo. E tutto èstrettamente collegato, c’è un filo con - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.