AGI - A dicembre si sono disputati i campionati italiani di scacchi 2025, che hanno incoronato Luca Moroni campione assoluto e Olga Zimina campionessa italiana femminile. Per entrambi si tratta del quarto titolo nazionale in carriera, un dato che racconta la continuità ad alto livello di due figure centrali del movimento scacchistico italiano. I successi di Moroni e Zimina sono arrivati negli stessi anni, nonostante percorsi, età e storie diverse, come se le loro traiettorie continuassero a incrociarsi. Una coincidenza significativa, che dice molto sulla capacità di entrambi di restare competitivi nel tempo e di confermarsi ai vertici del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

Il campione italiano, Luca Moroni: "A volte si dimentica quanto gli scacchisti possano essere soli"

