Il Camberlingo completa la sua identità | operativa la nuova Rianimazione

Il Camberlingo si arricchisce di una nuova importante struttura: la Rianimazione di Francavilla Fontana. Questa mattina, si è svolta la cerimonia di benedizione dei nuovi locali della Uoc di Anestesia e Rianimazione, diretta da Pietro Fedele, segnando un passo avanti nell’offerta sanitaria del territorio. Un momento di grande significato per l’ospedale e la comunità locale.

