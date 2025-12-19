Il Camberlingo completa la sua identità | operativa la nuova Rianimazione
Il Camberlingo si arricchisce di una nuova importante struttura: la Rianimazione di Francavilla Fontana. Questa mattina, si è svolta la cerimonia di benedizione dei nuovi locali della Uoc di Anestesia e Rianimazione, diretta da Pietro Fedele, segnando un passo avanti nell’offerta sanitaria del territorio. Un momento di grande significato per l’ospedale e la comunità locale.
FRANCAVILLA FONTANA - Nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre, nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana si è svolta la cerimonia di benedizione dei locali della Uoc di Anestesia e Rianimazione, diretta da Pietro Fedele.La benedizione è avvenuta prima della Santa Messa celebrata da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
