Il calendario della solidarietà In omaggio alla vigilia di Natale

In occasione della vigilia di Natale, il Resto del Carlino presenta il Calendario della Solidarietà, un omaggio dedicato ai volontari e alla loro preziosa opera. Un gesto simbolico per ringraziare chi ogni giorno si impegna con dedizione, portando speranza e solidarietà nelle comunità. Un calendario che invita a riflettere sull’importanza del volontariato e sulla forza della solidarietà.

© Ilrestodelcarlino.it - Il calendario della solidarietà. In omaggio alla vigilia di Natale E' un omaggio all'opera insostituibile dei volontari il Calendario della Solidarietà che il Resto del Carlino regalerà ai propri lettori alla vigilia di Natale. Emblematica è la copertina disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris: un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. E' questa l'essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell'ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso.

