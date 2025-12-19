Il calendario della solidarietà In omaggio alla vigilia di Natale
In occasione della vigilia di Natale, il Resto del Carlino presenta il Calendario della Solidarietà, un omaggio dedicato ai volontari e alla loro preziosa opera. Un gesto simbolico per ringraziare chi ogni giorno si impegna con dedizione, portando speranza e solidarietà nelle comunità. Un calendario che invita a riflettere sull’importanza del volontariato e sulla forza della solidarietà.
E’ un omaggio all’opera insostituibile dei volontari il Calendario della Solidarietà che il Resto del Carlino regalerà ai propri lettori alla vigilia di Natale. Emblematica è la copertina disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris: un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. E’ questa l’essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
