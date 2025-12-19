Il calendario dei ragazzi di Quercia | Le nostre ’cartoline’ dai paesi

Scopri il calendario 2026 dei ragazzi di Quercia, intitolato

‘Cartoline dalla Lunigiana’ è il titolo del calendario 2026 realizzato dai ragazzi del Centro di socializzazione di Quercia, gestito dalla Società della salute. Un calendario curato e divertente, dedicato agli angoli più curiosi e suggestivi del nostro territorio. Il calendario è stato presentato mercoledì a Quercia, in un’atmosfera di gioia: c’erano tutti, amici e parenti, orgogliosi del lavoro fatto. Gli scatti sono del fotografo Sebastiano Bongi Tomà che è stato coi ragazzi a Bagnone, Montereggio, Gragnola, Codiponte, Villecchia, Ponticello, Taponecco, Filetto, Quercia, Pontremoli, Camporaghena, Fosdinovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

