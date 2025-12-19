Scopri il nuovo calendario 2026 dedicato al volontariato di Arezzo, un omaggio alle associazioni che ogni giorno fanno la differenza. Dodici storie di impegno, solidarietà e generosità che riflettono il cuore pulsante della nostra comunità. Un regalo speciale che potrai trovare in edicola a partire da mercoledì 24 dicembre, per celebrare la forza del volontariato e il valore della solidarietà.

© Lanazione.it - Il calendario 2026 in regalo ai lettori. Associazioni di volontariato protagoniste

AREZZO Dodici associazioni, dodici storie di impegno, solidarietà e generosità: è questo il cuore del calendario 2026 dedicato al volontariato di Arezzo, che troverete in edicola mercoledì 24 dicembre. La copertina, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris, raffigura un sole che illumina il cammino di chi ha bisogno, simbolo del ruolo di luce e sostegno che ogni giorno svolgono i volontari della città. Il progetto, giunto al quarto anno consecutivo, è promosso dal gruppo editoriale Qn – La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno – con l’obiettivo di raccontare il mondo del volontariato e i suoi protagonisti, persone che dedicano tempo, energia e competenze per gli altri in maniera disinteressata ma professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

