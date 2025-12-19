Il Calcio Napoli si schiera con fermezza contro le parole di Allegri, denunciando insulti gravi e ripetuti rivolti a Oriali durante la semifinale di Supercoppa Italiana. In una nota ufficiale, il club condanna con decisione il comportamento dell’allenatore del Milan, evidenziando l’importanza di rispettare i principi di sportività e rispetto reciproco nel calcio.

Nota ufficiale del Calcio Napoli dopo la semifinale di Supercoppa Italiana: condanna netta per il comportamento dell’allenatore del Milan davanti alle telecamere. Il Calcio Napoli prende posizione e lo fa con una nota ufficiale dai toni duri, condannando quello che definisce un comportamento inaccettabile da parte dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, durante la semifinale di . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Calcio Napoli attacca Allegri: “Insulti gravi e ripetuti a Oriali”

