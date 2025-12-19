Il calcio è semplice | una cosa è avere Hojlund un’altra è giocare con Nkunku Condò

Il calcio può sembrare complicato, ma a volte la semplicità è tutto. Come dice Paolo Condò, non basta avere un talento come Hojlund per vincere, mentre con Nkunku la prospettiva cambia. Allegri ha sempre sostenuto che il calcio è semplice: con le giuste risorse, i risultati arrivano. Alla fine, spesso, la differenza tra vittoria e sconfitta si riduce a poche scelte e a un po’ di fortuna.

Paolo Condò si arrende alla classica frase di Massimiliano Allegri sul calcio semplice e sul Corsera ammette che sì a volte il calcio è semplice: se hai Hojlund, vinci; se hai Nkunku, perdi. Hojlund ieri sera straripante: un gol e un assist, certo con la complicità di Maignan ma comunque una partita giocata con grande intensità agonistica, da centravanti vero. Hojlund in estate è stato trattato dal Milan che però non aveva i soldi. Il Napoli è arrivato, ha parlato, ha sborsato il cinquantino e si è portato a casa Rasmus che poi a Riad ha trascinato la squadra di Conte in finale di Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

