Il borgo medievale di Ronciglione si trasforma nel presepe vivente

Nel suggestivo borgo medievale di Ronciglione, il presepe vivente “Natalis in Vico” torna per la sua nona edizione, portando magia e emozione tra le antiche vie il 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. Un’esperienza unica che trasforma il cuore del paese in un suggestivo scenario natalizio, immergendo i visitatori in un’atmosfera senza tempo fatta di tradizione e meraviglia.

🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Sul Lago di Como un borgo si trasforma in un presepe vivente Leggi anche: Presepe vivente di Specchia: il borgo antico si trasforma in una Betlemme senza tempo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Il Borgo di Babbo Natale illumina di magia il Ricetto di Candelo - Il Borgo di Babbo Natale torna a incantare il Ricetto di Candelo, e trasforma il borgo medievale in un luogo dove la magia prende vita e ogni angolo racconta una storia di festa. siviaggia.it Torna "Natale a Corciano". Il borgo si trasforma in presepio a cielo aperto - Torna l'appuntamento con "Natale a Corciano", la manifestazione frutto della sinergica collaborazione tra l'amministrazione comunale, la parrocchia di Santa Maria Assunta e le associazioni del ... lanazione.it Natale a Erice: il Borgo dei Presepi si accende per le feste - Il borgo medievale, si trasforma in un teatro di luci, presepi e rituali che sanno unire storia, spiritualità e cultura ... siviaggia.it Un viaggio nel borgo medievale di #Terravecchia - facebook.com facebook In provincia di Isernia, si trova Castelpetroso, un borgo medievale di 1.500 abitanti. Questo piccolo comune è famoso per la meravigliosa Basilica di Maria Santissima Addolorata, santuario dedicato alla patrona del Molise. Nel periodo invernale sembra di vive x.com

