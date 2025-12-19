Il borgo medievale di Ronciglione si trasforma nel presepe vivente

Nel suggestivo borgo medievale di Ronciglione, il presepe vivente “Natalis in Vico” torna per la sua nona edizione, portando magia e emozione tra le antiche vie il 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. Un’esperienza unica che trasforma il cuore del paese in un suggestivo scenario natalizio, immergendo i visitatori in un’atmosfera senza tempo fatta di tradizione e meraviglia.

Nel suggestivo borgo medievale di Ronciglione, il 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, prende vita la magia del presepe vivente“Natalis in Vico” giunge alla sua nona edizione: un evento unico, capace di emozionare i visitatori e di trasformare le piazze e le vie del borgo in un vero e proprio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

