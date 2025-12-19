Il Bologna supera l’Inter ai rigori e raggiunge il Napoli in Finale di Supercoppa Italiana
Sarà, quindi, tra Napoli e Bologna la Finale della Supercoppa Italiana 2025. Questo è il verdetto emerso dopo la seconda semifinale, che metteva di fronte Bologna e Inter (risultato finale di 4-3 dopo i calci di rigore) disputata questa sera al King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. L’atto conclusivo si disputerà lunedì 22 dicembre alle ore 20.00 italiane (le ore 22.00 locali). L’Inter è scesa in campo con il consueto 3-5-2 con diverse rotazioni. In porta gioca Martinez al posto di Sommer, in difesa Bisseck, de Vrij e Bastoni, quindi Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, con Thuram in attacco al fianco di Bonny che prende il posto di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it
