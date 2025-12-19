Il Bologna batte l' Inter ai rigori in Supercoppa e vola in finale contro il Napoli

AGI - Il Bologna vince ai calci di rigore contro l'Inter e conquista per la prima volta nella sua storia la finale della Supercoppa italiana (1-1 al 90', 4-3 dopo i rigori). Decisivo il rigore trasformato da Immobile, tre gli errori dagli undici metri per i nerazzurri. Lunedì sera, alle ore 20.00, i felsinei sfideranno il Napoli di Antonio Conte. Ritmi alti e tanti errori sin dai primi minuti. L'Inter, senza Lautaro Martinez nell'undici titolare (ma con Bonny accanto a Thuram), ha trovato il gol del vantaggio dopo appena 70 secondi, merito di un recupero alto da parte di Bastoni: decisivo il cross sul secondo palo per l'attaccante francese, che al volo è riuscito a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su Agi.it

