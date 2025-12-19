CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDÌ: HAMRUN SPARTANS Gigi Salerno, Raymond and George Xuereb, Edwin Farrugia, Raymond Vella, Joe Brincat and Carlo Seychell. Se non siete familiari col calcio maltese questi nomi non vi diranno niente. Se nel vostro cuore, invece, battono i colori rossi e neri e l’elmo dorato degli spartani, allora riconoscerete le leggende che hanno fatto tornare l’Hamrun Spartans agli antichi fasti. Il club ha vinto due titoli tra il 1912 e il 1918; poi uno nel 1947; e poi l’attesa è durata quasi 40 anni per il nuovo titolo, arrivato nel 1982 grazie alle leggende appena citate. Gigi Salerno portava i capelli lunghi nonostante la stempia e delle folte basette. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2026 vol. 7

Leggi anche: Il bello del giovedì sera 2026 vol. 1

Leggi anche: Il bello del giovedì sera 2026 vol. 2

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Questo SUV è troppo bello per essere vero?

• La TV PP • "Il Bello della Diretta" Giovedì, 13 marzo 1986 inizia su RAI Uno in prima serata un nuovo varietà in dodici puntate, condotto da Loretta Goggi. Lo show ospita artisti e cantanti e, all'interno, è previsto un lungo spazio dedicato a "Test" - rubrica co - facebook.com facebook