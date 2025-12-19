Il baratro degli scordati
Scopri il nostro nuovo approfondimento sul fragile equilibrio tra memoria e dimenticanza, attraverso la vignetta pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano. Un'analisi visiva che invita a riflettere sulle conseguenze dell’oblio e sull’importanza di ricordare. Un’immagine che stimola pensieri e emozioni, sottolineando quanto sia essenziale mantenere viva la memoria collettiva.
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il baratro degli scordati - Per von der Leyen e per il cancelliere tedesco Merz si tratta di una sonora sconfitta politica. ilfattoquotidiano.it
