Scopri il nostro nuovo approfondimento sul fragile equilibrio tra memoria e dimenticanza, attraverso la vignetta pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano. Un'analisi visiva che invita a riflettere sulle conseguenze dell’oblio e sull’importanza di ricordare. Un’immagine che stimola pensieri e emozioni, sottolineando quanto sia essenziale mantenere viva la memoria collettiva.

il baratro degli scordati

Per von der Leyen e per il cancelliere tedesco Merz si tratta di una sonora sconfitta politica.

