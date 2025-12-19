il bar necchi di amici miei diventa una farmacia

Il Bar Necchi di Amici Miei si trasforma in una farmacia comunale a Firenze, inaugurando oggi la nuova sede di via dei Renai. A pochi passi dalla precedente, questa storica location diventa un punto di riferimento simbolico per i fiorentini, unendo il fascino del cinema classico con l’importanza del servizio pubblico. Un nuovo capitolo che valorizza il patrimonio culturale della città, offrendo servizi essenziali in un contesto carico di storia.

Firenze, 19 dicembre 2025 – Aperta oggi la farmacia comunale San Niccolò nella nuova sede di via dei Renai, a soli trenta metri dalla precedente ma da adesso in un luogo simbolo per i fiorentini, quello del bar Necchi, lo storico locale del film di culto Amici Miei. “I cittadini di san Niccolò da oggi hanno un nuovo punto di riferimento dedicato ai loro bisogni di salute e benessere, per le loro esigenze di cura – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Le farmacie comunali sono un presidio fondamentale di welfare territoriale, l’inaugurazione di oggi va nella direzione di un costante rafforzamento di servizi di prossimità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

