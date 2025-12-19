Il banchetto del lupo in mezzo alla strada | il video

Un video emerso di recente sui social mostra un episodio insolito e crudo: un lupo catturato in un'azione di predazione nel cuore della strada. La registrazione, probabilmente realizzata da un cellulare, ha catturato un momento di natura selvaggia inaspettato, suscitando grande attenzione e discussioni sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica.

