Il banchetto del lupo in mezzo alla strada | il video
Un video emerso di recente sui social mostra un episodio insolito e crudo: un lupo catturato in un'azione di predazione nel cuore della strada. La registrazione, probabilmente realizzata da un cellulare, ha catturato un momento di natura selvaggia inaspettato, suscitando grande attenzione e discussioni sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica.
In queste ore sta circolando in maniera insistente sui social il video della predazione di un lupo registrato da una vettura (probabilmente da un cellulare posizionato sul cruscotto).Le immagini arrivano da Rovereto, più precisamente dalla strada che sale verso Porte di Trambileno e si nota un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Trova davanti all'auto un lupo che banchetta in mezzo alla strada.
