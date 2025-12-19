Il 2026 sarà un anno incredibile per le sale cinematografiche | da The Odyssey al nuovo Avengers

Gower Street Analytics, azienda che si occupa di analisi del mercato cinematografico, ha previsto che il botteghino mondiale raggiungerà i 35 miliardi di dollari nel 2026, segnando un secondo anno consecutivo di crescita con un incremento del 5% rispetto alle attuali stime per il 2025. Secondo la proiezione annuale per l’anno a venire della società di analisi cinematografica, il 2026 sarebbe l’anno con gli incassi più alti a livello mondiale dai 42,3 miliardi di dollari del 2019, superando i 33,9 miliardi di dollari del 2023. “ Prevediamo che il 2026 sarà l’anno con gli incassi più alti a livello mondiale dal 2019 in cui si raggiunsero i 42,3 miliardi di dollari, superando l’attuale massimo del 2023 di 33,9 miliardi di dollari “, ha affermato Thomas Beranek, analista capo di Gower Street, che ha guidato il lavoro di proiezione per il 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

