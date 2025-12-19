Il 2026 di Electrolux | picco produttivo rinnovi e nuove assunzioni

Nel 2026 Electrolux Forlì si prepara a un intenso rilancio produttivo, con rinnovamenti e nuove assunzioni. Durante l’incontro con le rappresentanze sindacali, l’azienda ha annunciato un aumento significativo della produzione tra gennaio e febbraio, segnando un momento di crescita e innovazione per lo stabilimento. Un passo importante che sottolinea l’impegno di Electrolux nel rafforzare la propria presenza e capacità produttiva nella regione.

© Ilrestodelcarlino.it - Il 2026 di Electrolux: picco produttivo, rinnovi e nuove assunzioni Forlì, 19 dicembre 2025 – Nel corso dell’incontro di martedì scorso tra la Direzione aziendale di Electrolux Forlì e le Rsu Uilm Uil e Fiom Cgil, l’azienda ha comunicato la necessità di aumentare la produzione nei primi mesi del 2026, in particolare tra gennaio e febbraio. “Electrolux – spiega Luca Francia della Rsu Uilm – provvederà ad effettuare 64 riassunzioni di personale già presente in fabbrica con contratto dal 7 gennaio al 31 marzo”. Inoltre, il sindacato spiega che, con contratto dal 12 gennaio al 28 febbraio, saranno assunte 61 nuove persone, tra le quali potrebbero esserci anche ex dipendenti che hanno concluso il rapporto di lavoro nel 2023, con un’anzianità non superiore ai 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Electrolux, arrivano buone notizie: "Continua il picco produttivo a Forlì, previste altre assunzioni" Leggi anche: Electrolux, la Fiom commenta le nuove assunzioni: "Segnale incoraggiante, ma mercato bulimico" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Electrolux, arrivano buone notizie: Continua il picco produttivo a Forlì, previste altre assunzioni; Electrolux, la Fiom commenta le nuove assunzioni: Segnale incoraggiante, ma mercato bulimico. Electrolux, intesa con Ikea: nuove assunzioni a settembre - Forlì, 10 agosto 2025 – Lo stabilimento Electrolux di viale Bologna a Villanova prevede, a partire da settembre, l’assunzione di 40- ilrestodelcarlino.it Frigo che non raffredda Spesso è solo un problema di ventola o sensore. Un piccolo ricambio e il tuo frigo torna efficiente, senza sprechi. Scopri i ricambi frigo e congelatore su www.rossiricambi.it #frigo #congelatore #ricambi #risparmio #rossiricambi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.