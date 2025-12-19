Ieri in Campania | scontro frontale lungo la ‘Telesina’ muore 22enne di Benevento

Ecco le principali notizie di ieri in Campania, tra incidenti e azioni di polizia. Un grave scontro sulla ‘Telesina’ ha causato la perdita di un giovane di 22 anni di Benevento, mentre ad Avellino la polizia ha eseguito un’ordinanza di carcerazione per un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia. Un riepilogo di eventi che testimoniano l’attenzione delle forze dell’ordine e le sfide quotidiane della regione.

Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 18 dicembre 2025. Avellino – Il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad un'ordinanza per la carcerazione disposta dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 53 anni di Avellino, riconosciuto colpevole, dopo la sentenza definitiva, del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi, negli anni, in danno della sua compagna, talvolta anche sul luogo di lavoro della stessa. ( LEGGI QUI ) Benevento – Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 372 Telesina.

