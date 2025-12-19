Con un nuovo dirigente e tre profili di spicco, la Fiorentina si prepara a una sessione di mercato intensa. Tra voci, indiscrezioni e rivoluzioni imminenti, i prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro del club. Due settimane e il mercato di gennaio sarà aperto, con la Viola pronta a sorprendere e a puntare deciso verso la strada della rinnovazione.

© Sport.quotidiano.net - Idee e nomi: è già mercato. Nuovo dirigente, 3 profili. Dodo, Gud e gli altri rebus

Due settimane e la Fiorentina sarà davanti al semaforo verde del mercato di gennaio. Mercato che – a giudicare da voci, indiscrezioni e certezze di rivoluzioni – vedrà la società viola molto attiva. Complice, inevitabilmente, la crisi della squadra nel cammino horror in campionato. Squadra che, secondo gli addetti ai lavori, è destinata (anche in questo caso inevitabilmente) a cambiare volto e volti. Ci saranno cessioni pesanti? E’ possibile e non a caso, il tam tam sul futuro di giocatori come Dzeko e Gud si è messo a suonare con una certa insistenza. Ci saranno movimenti che appena qualche mese (ovvero nel corso degli affari dell’estate) potevano essere una follia? Vedremo che accadrà ai vari Comuzzo, Dodo e magari Fagioli o Gosens. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Ottolini Juventus, il dirigente del Genoa scivola nelle gerarchie! I bianconeri gli preferiscono questi profili: tutti i nomi

Leggi anche: Mercato Inter, quanti nomi per la difesa del futuro: due piste estere e 3 profili seguiti in Serie A!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Indovinate il suo nome nei commenti solo risposte sbagliate

SAMP SU DORVAL E GOMIS L'edizione odierna de Il Secolo XIX ha fatto un valzer di nomi che compone l'insieme delle idee blucerchiate. Tra questi anche Mehdi Dorval , laterale del Bari, che potrebbe essere il sostituto del possibile partente Ioan - facebook.com facebook