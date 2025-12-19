ICW | Info & Card finale Pandemonium XXIII Night 2

Le Info e la Card finale di  Pandemonium XXIII – Night 2, in programma  Sabato 20 Dicembre  a S. Paolo d’Argon (BG): ICW Pandemonium XXIII – Night 2 Sabato 20 Dicembre – S. Paolo d’Argon (BG) Centro Sportivo comunale – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online  QUI Campione Italiano Wrestling ICW Mirko Mori (c) vs Tony Callaghan. Triple Treat Match for Titolo Unificato Fight Forever ICW El Ghepardero Especial (c) Vs Mark Reed Vs Machete. Titolo Femminile ICW Irene (c) Vs Electra. Bestya Championship Nico Inverardi (c) Vs Flamingo. Rissa sotto l’Albero Hardcore Match Andy Manero Vs Dave Atlas Vs Dennis Vs RIOT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

