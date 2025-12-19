Ibi Lorenzini scongiurati i licenziamenti

Ibi Lorenzini di Aprilia ha evitato i licenziamenti previsti, grazie a un’operazione di riorganizzazione che prevede l’esternalizzazione di alcune attività del laboratorio controlli qualità e la chiusura del reparto sintesi. Una soluzione che consente di preservare i posti di lavoro e di adattare l’azienda alle nuove sfide del mercato, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sull’innovazione.

