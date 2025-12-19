Ibi Lorenzini scongiurati i licenziamenti
Ibi Lorenzini di Aprilia ha evitato i licenziamenti previsti, grazie a un’operazione di riorganizzazione che prevede l’esternalizzazione di alcune attività del laboratorio controlli qualità e la chiusura del reparto sintesi. Una soluzione che consente di preservare i posti di lavoro e di adattare l’azienda alle nuove sfide del mercato, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sull’innovazione.
Scongiurati 30 licenziamenti alla Ibi Lorenzini di Aprilia per la chiusura del reparto sintesi, esternalizzando alcune attività del laboratorio controlli qualità. A renderlo noto è la Failc Confail che spiega come "Grazie alla compattezza dei lavoratori, al senso di responsabilità dimostrato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
