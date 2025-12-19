I vertici Ue volevano punire la Russia a costo zero | così hanno finito per indebitare l’Europa a costo altissimo

I vertici Ue sembrano aver scelto una strategia che, sotto l’apparenza di punire la Russia a costo zero, ha finito per gravare pesantemente sull’Europa stessa. Un gioco di equilibri delicato, dove le decisioni prese si sono tradotte in un indebitamento crescente e in scelte discutibili, il tutto con un sorriso di faccia di bronzo. Un esempio di come la politica possa spesso sembrare un teatrino senza scrupoli né responsabilità.

Bisogna ammirarli, questi euro-fenomeni. Hanno quella faccia di bronzo lucidata a specchio che consente loro di uscire da un palazzo in fiamme gridando "Che bel calduccio abbiamo creato!". La scena andata in onda a Bruxelles è degna di una commedia all'italiana, se non fosse che il conto, alla fine, lo paghiamo noi. I fatti, depurati dalla melassa dei giornaloni che ormai riscrivono la realtà meglio di Orwell, sono semplici. Ursula von der Leyen e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz dovevano portare a casa lo scalpo dell'Orso: 210 miliardi di asset russi congelati per finanziare Kiev.

