I vertici Ue volevano punire la Russia a costo zero | così hanno finito per indebitare l’Europa a costo altissimo
I vertici Ue sembrano aver scelto una strategia che, sotto l’apparenza di punire la Russia a costo zero, ha finito per gravare pesantemente sull’Europa stessa. Un gioco di equilibri delicato, dove le decisioni prese si sono tradotte in un indebitamento crescente e in scelte discutibili, il tutto con un sorriso di faccia di bronzo. Un esempio di come la politica possa spesso sembrare un teatrino senza scrupoli né responsabilità.
di Francesco Valendino Bisogna ammirarli, questi euro-fenomeni. Hanno quella faccia di bronzo lucidata a specchio che consente loro di uscire da un palazzo in fiamme gridando “Che bel calduccio abbiamo creato!”. La scena andata in onda a Bruxelles è degna di una commedia all’italiana, se non fosse che il conto, alla fine, lo paghiamo noi. I fatti, depurati dalla melassa dei giornaloni che ormai riscrivono la realtà meglio di Orwell, sono semplici. Ursula von der Leyen e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz dovevano portare a casa lo scalpo dell’Orso: 210 miliardi di asset russi congelati per finanziare Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
