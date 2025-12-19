I valori di Borsa italiana e spread oggi 19 dicembre 2025

Oggi, 19 dicembre 2025, i mercati europei si preparano all’ultima giornata della settimana. Gli investitori attendono con interesse le aperture di Borsa Italiana e l’andamento dello spread tra Btp e Bund tedeschi, indicatori chiave per comprendere lo stato di salute dell’economia europea. La giornata si preannuncia ricca di spunti e movimenti che potrebbero influenzare le prossime settimane di negoziazione.

© Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 19 dicembre 2025 Nuova giornata per i mercati europei, l'ultima della settimana. Attesa crescente per le aperture dei listini, della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, giovedì 18 dicembre, a Milano l'indice Ftse Min ha chiuso a 44.463,28 punti, con una crescita dello 0,83%.

