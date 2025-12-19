I tecnici regionali | Rivalutare l’attrattività della Bergamo-Treviglio Dori | Stop al progetto

I tecnici regionali chiedono di rivalutare l’attrattività della Bergamo-Treviglio, mentre Dori si oppone fermamente, chiedendo di fermare il progetto. Il dibattito si infiamma, con accuse di mancata ammissione di errori e di ostacoli politici. La questione divide le parti coinvolte, evidenziando le tensioni tra decisioni passate e future, in un contesto in cui le scelte strategiche rischiano di influenzare il territorio e la sua crescita.

“Il documento non lascia spazi a dubbi: è come se la Regione non volesse ammettere di aver sostenuto per anni un progetto sbagliato e ora chieda al Ministero di fare quello che non ha il coraggio di fare autonomamente”. Così Devis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta il report della Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia che richiede nuovi approfondimenti sul progetto della Bergamo-Treviglio. I tecnici regionali hanno infatti inviato al Ministero dell’Ambiente un documento di 14 pagine nell’ambito del procedimento di Via (Valutazione d’Impatto Ambientale) chiedendo integrazioni e modifiche al tracciato dopo aver rilevato carenze nello studio di impatto ambientale presentato da Autostrade Bergamasche Spa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Confindustria Bergamo e Varese, un percorso condiviso per rafforzare competenze e attrattività ai giovani

Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 torna a Treviglio: a caccia della vittoria contro Perugia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Selezioni regionali 9 novembre: le parole dei tecnici Un breve estratto delle interviste ai tecnici delle selezioni regionali protagonisti della giornata del 9 novembre. Il video completo della giornata è disponibile al link in bio Allenamenti, tavola roto - facebook.com facebook