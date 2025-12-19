I soldi oggi o il sangue domani | asset russi lo scontro è durissimo
In un contesto di tensione crescente, gli asset russi diventano il fulcro di uno scontro che non ammette mezze misure. La partita si gioca su un equilibrio delicato: senza un accordo unanime, il rischio di divisioni rischia di compromettere ogni tentativo di soluzione. La questione è chiara: o si trova un’intesa condivisa, o si rischia di perdere tutto, con conseguenze che potrebbero essere irreversibili.
Non si esce senza accordo ma all’intesa sugli asset non si può andare in ordine sparso: o tutti o nessuno. Lo sottolineano arrivando al vertice dei leader per l’ultimo Consiglio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Il vertice Ue sugli asset russi. Tusk: "Soldi oggi o sangue domani"
