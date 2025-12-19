I soldati russi entrano in Estonia | il video scuote il mondo
Un video preoccupa l’opinione pubblica internazionale: tre soldati russi in uniforme sono stati avvistati mentre attraversavano il confine con l’Estonia, rimanendo nel territorio della NATO per circa 20 minuti. L’incidente solleva interrogativi sulla stabilità regionale e le tensioni tra le potenze coinvolte, alimentando il clima di incertezza e allerta tra gli alleati europei.
Tre militari russi in uniforme avrebbero oltrepassato il confine con l'Estonia, rimanendo nel territorio della Nato per circa 20 minuti. Lo scrive la Bild, citando il ministero degli Esteri di Tallinn. Secondo GeolInsider, citato dal tabloid, dopo una ventina di minuti i soldati sarebbero poi tornati indietro. A riprendere lo sconfinamento un video pubblicato da polizia e guardia di frontiera estone (Ppa) e diffuso anche dal quotidiano tedesco. Il ministro dell'Interno di Tallinn, Igor Taro, parlando alla tv estone ha dichiarato che non è chiaro quali fossero le motivazioni dello sconfinamento, che "non c'è stata alcuna minaccia immediata alla sicurezza" ma che la polizia di fontiera ha rafforzato in modo significativo la sua presenza e che le tre guardie russe sono andate via prima che le autorità estoni potessero rivolgere loro delle domande. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
