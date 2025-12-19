I sindacati bocciano l’Apm | Bus tagliati e pochi autisti Una situazione di anarchia

La crisi del trasporto pubblico locale si fa sempre più evidente, tra tagli ai bus e carenza di autisti. I sindacati denunciano un’azienda più concentrata sui profitti che sui bisogni dei cittadini, creando una situazione di caos e insicurezza. La fiducia nel trasporto pubblico si sgretola, lasciando la comunità senza un servizio affidabile e sostenibile.

"L’Apm sembra più interessata al guadagno che ai reali bisogni della popolazione. Parliamo di un trasporto pubblico locale traballante e a rischio, su cui i cittadini non fanno più affidamento". È questo il quadro tracciato dai rappresentanti sindacali provinciali del trasporto pubblico localel, riuniti ieri nella sede della Cisl per fare il punto sulla situazione dei trasporti a Macerata. L’incontro è stato convocato da Angelo Ceccarelli, segretario Filt Cgil, Giovanni Guglielmo, coordinatore Fit Cisl, e Roberto Guazzarotti, segretario Faisa Cisal, per sollecitare un confronto tra Comune e azienda, rimandato da troppo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

