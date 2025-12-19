I segreti nascosti in una boccetta di profumo

Scopri i misteri racchiusi in ogni goccia: ingredienti insoliti e sorprendenti che trasformano un semplice profumo in un viaggio attraverso epoche e culture. Ogni fragranza nasconde storie di terre lontane, tradizioni antiche e ingredienti inattesi, svelando un mondo affascinante e misterioso che va ben oltre la superficie.

Esistono ingredienti che non ci aspetteremmo mai di trovare dentro un flacone di fragranza. Inchiostro, fuliggine di pino, secrezioni animali: materie prime che raccontano storie millenarie, attraversano oceani e deserti, evocano rituali antichi e geografie lontane. Dall'Estremo Oriente al Medio Oriente, dalle montagne dell'Himalaya ai laboratori di sintesi contemporanei, ogni essenza custodisce un potere evocativo unico. Stéphane Humbert Lucas, artista sinesteta e fondatore dell'omonima maison di profumeria artistica, svela cinque curiosità su alcuni degli ingredienti più affascinanti utilizzati nelle fragranze moderne.

