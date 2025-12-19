I pronostici di venerdì 19 dicembre | Supercoppa Italiana Liga Bundesliga e Serie B

Venerdì 19 dicembre si apre con un intenso palinsesto di pronostici tra anticipi di Supercoppa Italiana, Liga, Bundesliga e Serie B, accompagnati da altri campionati minori. Tra le sfide in programma, spicca il debutto assoluto di una squadra nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di calcio e scommesse.

I pronostici di venerdì 19 dicembre, ci sono gli anticipi di Supercoppa Italiana, Liga, Bundesliga e Serie B più altri campionati minori C’è una debuttante assoluta nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Parliamo del Bologna, detentore della Coppa Italia: i felsinei avevano già vinto in passato questo trofeo ma nel 1974 (anno dell’ultima Coppa Italia conquistata dal club emiliano) la Supercoppa non esisteva ancora. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In ogni caso, la presenza dei rossoblù in questa Final Four testimonia il salto di qualità che la società ha fatto ormai da tre stagioni a questa parte, con Vincenzo Italiano che ha addirittura migliorato i risultati del predecessore Thiago Motta (condottiero della prima storica qualificazione alla Champions League), consentendo al Bologna di mettere addirittura in bacheca un trofeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

SC Paderborn-SV Darmstadt venerdì 19 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Bari-Catanzaro venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Eibar-Valladolid venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Eibar-Valladolid venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici I baschi possono farsi rispettare a Ipurua.

