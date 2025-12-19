I pronostici del weekend 20-21 dicembre | Serie A e campionati esteri

Scopri i pronostici del weekend per la sedicesima giornata dei principali campionati europei, tra cui Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Un'occasione imperdibile per analizzare le sfide più interessanti e prepararsi al meglio alle partite che ci attendono in questo intenso weekend di calcio.

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (20-21 dicembre): Serie A e campionati esteri I pronostici del weekend, sedicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga. Vittorie in arrivo per queste big: Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-West Ham, Heracles-Heerenveen, Real Madrid-Siviglia, Utrecht-PSV e Heidenheim-Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it Leggi anche: I pronostici del weekend (6-7 dicembre): Serie A e campionati esteri Leggi anche: I pronostici del weekend (13-14 dicembre): Serie A e campionati esteri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pronostici Serie A: la schedina pronta con le migliori giocate; Pronostici LBA giornata 12 del 20-22 dicembre 2025; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange; Sassuolo-Torino (domenica 21 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Pronostici e Quote Serie A (20-21 Dicembre 2025) - 2026 si disputa tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, ma con un programma ridotto. stadiosport.it

