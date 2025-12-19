I principali avvenimenti del 2025 nel 35esimo Libro dei Fatti di Adnkronos

Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, strumento imprescindibile per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l’Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, l’enciclopedia dei fatti è disponibile in libreria. La novità principale dell’edizione 2025 è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti dell’anno precedente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Il Libro dei Fatti 2025. Dall’Italia e dal mondo un anno di avvenimenti

Leggi anche: La nuova edizione del Libro dei Fatti: oltre 900 pagine di foto e analisi dei principali eventi del 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Buon Natale Brescia 2025; Coppa d'afrifca agli Orti; Il super evento delle feste 2025: il 13 e 14 dicembre Magia di Natale a San Casciano; RIUNIONE PERIODICA PREVISTA DALL’ART. 35 D.LGS N. 81/2008.

Accade Oggi | I principali avvenimenti previsti per la giornata. #ANSA - facebook.com facebook

Accade Oggi | I principali avvenimenti previsti per la giornata #ANSA x.com