Nel contesto geopolitico attuale, le richieste di libertà religiosa da parte dei leader religiosi di Putin si intrecciano con le tensioni politiche e militari in Ucraina. Mentre i Maga esprimono sdegno verso Zelensky, le strategie di Mosca sembrano puntare a consolidare il controllo sulla Chiesa ortodossa come strumento di influenza. Un quadro complesso che rivela le dinamiche di potere e le sfide alla libertà di culto in un conflitto senza fine.

© Ilfoglio.it - I preti di Putin invocano libertà religiosa al Congresso e i Maga s’indignano con il cattivo Zelensky

Non è un caso che nei piani per porre fine alla guerra in Ucraina che piacciono a Putin ci sia sempre la richiesta che alla Chiesa ortodossa (quella d’obbedienza moscovita, ça va sans dire) sia gar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Libertà religiosa, banco di prova per il giornalismo

Leggi anche: Libertà religiosa, la Federazione dei Pentecostali festeggia i 25 anni al Senato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cristiani perseguitati e libertà religiosa. L'impegno di Aiuto alla Chiesa per i martiri di oggi

Dritto e rovescio. . "Anche Putin può usare toni forti, ma definire tutti maiali non mi pare che sia una dichiarazione da capo di Stato di una grande federazione come quella russa" Antonio Tajani a #drittoerovescio - facebook.com facebook