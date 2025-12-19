I pompieri di Merate portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore quello compiuto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate, che giovedì 18 dicembre hanno fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale Mandic. Accompagnati dai volontari di ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), i pompieri hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

