I pompieri di Merate portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria
Un gesto di solidarietà che scalda il cuore quello compiuto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate, che giovedì 18 dicembre hanno fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale Mandic. Accompagnati dai volontari di ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), i pompieri hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Carabinieri in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia: doni e sorrisi per i piccoli pazienti
Leggi anche: I carabinieri celebrano la patrona e portano piccoli doni ai bambini ricoverati in pediatria e oncoematologia
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.