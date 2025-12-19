I podcast di Sguardi | Direttrici d’orchestra

Roma, 19 dic. (askanews) – SGUARDI, la rubrica di approfondimenti di Askanews, inaugura i suoi podcast con la serie “DIRETTRICI D’ORCHESTRA”, dedicato alla rivoluzione nel mondo della musica che negli ultimi vent’anni ha visto l’aumento consistente delle donne sul podio. Storie di determinazione, disciplina, amore per l’arte e coraggio: dirigere significa affrontare un doppio giudizio, i professori d’orchestra davanti a te, il pubblico dietro di te. Ma oggi, in Italia e ancora di più all’estero, le direttrici sono numerose e sono arrivate alla guida dell’orchestra in tutti i maggiori teatri del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

