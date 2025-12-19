i padroni sono in casa ladri in fuga

Notizie di vigilanza e sicurezza a Monte San Giusto: due tentativi di furto in abitazioni durante l'orario di presenza dei proprietari. I ladri sono stati intercettati e messi in fuga, grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e ai sistemi di allarme. Un episodio che sottolinea l'importanza di adottare misure di protezione efficaci per garantire tranquillità e sicurezza nelle nostre case.

I ladri fanno visita a due abitazioni mentre i proprietari sono in casa: allarme a Monte San Giusto. Due gli episodi avvenuti nel tardo pomeriggio di due giorni fa, tra le 19 e le 20.30. Uno si è registrato lungo la strada che va verso Mogliano, l’altro lungo la strada che conduce a Montegranaro, nel centro abitato. In un caso i malviventi si sono dati alla fuga non appena si sono accorti che in casa, in quel momento, c’erano delle persone. È bastato che i residenti accendessero una luce, per fortuna, per far sì che la banda si allontanasse di corsa. Un bello spavento per i proprietari dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

