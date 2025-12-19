I No Ovovia | Dubbi anche nella maggioranza
Dopo lo scorso Consiglio comunale, il comitato No Ovovia rileva “dissenso nella maggioranza” e sostiene che “quando sarà evidente che non vi sono soluzioni, a seguito delle sentenze del Tar, se non quella di abbandonare definitivamente l’idea di realizzare l’opera e tutto quello che ne consegue. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Omissioni, incongruenze e il buco nel bilancio: ecco perché l'ovovia non s'ha da fare.
Ovovia, il giorno dopo. Per il centrodestra nessuna frattura in giunta - "Maggioranza allo sbando" secondo l'opposizione dopo il via libera ai 30 milioni con lo strappo di Forza Italia: voti contro e aula abbandonata ... rainews.it
No ovovia: “Ovovia, il castello scricchiola: crepe politiche, sentenze e fondi che non bastano più” - Il progetto dell’ovovia torna al centro del dibattito politico cittadino e lo fa in un momento che il Comitato No Ovovia definisce cruciale. triestecafe.it
No ovovia: "ovovia sempre più nel mirino: dubbi, sentenze e crepe politiche riaccendono il confronto in città mentre il progetto continua a far discutere " Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb - facebook.com facebook
