I libri di fotografia del 2025
Nel 2025, i libri di fotografia esplorano temi di sorellanza, resistenza, memoria e quotidianità. Questa selezione, curata dalle photo editor di Internazionale, offre uno sguardo approfondito sulle narrazioni visive più significative dell’ultimo anno, rivelando storie che raccontano il presente e riflettono sulle sfide di ieri e di oggi. Un viaggio attraverso immagini che catturano l’essenza di un’epoca complessa e in continua evoluzione.
Sorellanza, resistenza, memoria, quotidianità. Una selezione dei libri di fotografia usciti nell’ultimo anno, curata dalle photo editor di Internazionale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Coffee table books, i libri (bellissimi) di arte, fotografia e design per un living che non passa inosservato
Leggi anche: Libri vietati da leggere per la settimana dei libri proibiti 2025
L’India dei villaggi nelle fotografie di Gianni Berengo Gardin e Lorenzo Zelaschi; Biblioteca San Giorgio, domani presentazione del libro fotografico di Lucia Agati e Giovanni Ciattini dedicato al mondo degli uccelli che vivono a Pistoia; Franco Vaccari, fotografo onirico; Photoansa 2025, la presentazione del libro fotografico a Milano.
I libri di fotografia del 2025 - Una selezione dei libri di fotografia usciti nell’ultimo anno, curata dalle photo editor di Internazionale. internazionale.it
6 libri per accendere lo sguardo e mettere l’arte al centro - Una selezione di letture per spaziare tra femminismo nell’arte, sperimentazioni con il contemporaneo a Napoli e fotografia, con nomi celebri e riscoperte ... artribune.com
I migliori libri per ammirare e conoscere la buona fotografia - Dopotutto la fotografia è proprio questo: uno sguardo congelato nel tempo e fermato su un supporto. macitynet.it
3 libri di fotografia che ogni fotografo dovrebbe leggere nel 2026
A voi che frequentate il Festival della Fotografia Italiana, le mostre al CIFA e alle Galleria FIAF, i tavoli di lettura portfolio, A voi che seguite le TALK del Giovedi sera con autori stratosferici, che leggete e comprate i libri dell'editoria FIAF, che partecipate ai n - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.