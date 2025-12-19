I giovani la nostra terra rara | l' editoriale del direttore Vincenzo Di Vincenzo

I giovani rappresentano il futuro di una terra preziosa, minacciata da conflitti che si spostano oltre i confini tradizionali. Le terre rare, essenziali per la tecnologia e l'innovazione, sono al centro di guerre nascoste che coinvolgono potenze mondiali. Un'attenzione urgente per proteggere queste risorse strategiche e garantire un domani sostenibile, lontano da scontri e sfruttamenti.

