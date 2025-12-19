I giovani la nostra terra rara | l' editoriale del direttore Vincenzo Di Vincenzo
I giovani rappresentano il futuro di una terra preziosa, minacciata da conflitti che si spostano oltre i confini tradizionali. Le terre rare, essenziali per la tecnologia e l'innovazione, sono al centro di guerre nascoste che coinvolgono potenze mondiali. Un'attenzione urgente per proteggere queste risorse strategiche e garantire un domani sostenibile, lontano da scontri e sfruttamenti.
Guerre divampano in ogni angolo del mondo, non più per il petrolio o magari per presunti odi religiosi o etnici ma per il controllo delle terre rare: landanio, cerio, scandio e così. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: A vele spiegate prendiamo il largo, il primo editoriale del direttore Vincenzo Di Vincenzo
Leggi anche: Vincenzo Di Vincenzo nuovo direttore de Il Mattino, Roberto Napoletano dirigerà Il Messaggero
Terra nostra, laboratori ed eventi pensati a misura dei più giovani - Fermo crede nei giovani: al via il progetto Terra Nostra, una iniziativa che si propone di guidare i ragazzi alla scoperta del proprio talento, gestendo anche le emozioni. ilrestodelcarlino.it
Giubileo dei giovani: messaggio dei giovani buddisti, induisti, Bahà’i, ebrei, musulmani e cristiani, “il grido di pace possa arrivare agli estremi confini della terra” - “Il grido di speranza, che parte dai giovani, possa arrivare agli estremi confini della terra: pace a voi, a noi, a tutti”. agensir.it
Il gusto della nostra terra. I giovani riscoprono i sapori più autentici contro la massificazione - Si conclude oggi l’ultima giornata di Desco 2025, l’appuntamento a Real Collegio che celebra la cultura culinaria delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa, un evento imperdibile per chi ama ... lanazione.it
Serata speciale oggi per i #giovani della nostra Comunità in attesa del #Natale - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.