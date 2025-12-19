I giornalisti palestinesi Mohanna e Selmi sono riusciti ad arrivare in Italia

Il 18 ottobre, a Roma, i giornalisti palestinesi Mohanna e Selmi hanno ricevuto il Premio Colombe d’Oro per la Pace dall’Istituto Ricerche Archivio Disarmo. L’evento si è svolto nel cuore della città, riconoscendo il loro impegno nel raccontare storie di pace e resistenza. Un momento di grande rilievo che celebra il lavoro di chi si impegna per la diffusione di messaggi di speranza e dialogo.

Lo scorso 18 ottobre, a Roma, in Campidoglio, l'Istituto Ricerche Archivio Disarmo (Iriad) li aveva insigniti del Premio giornalistico Colombe d'Oro per la Pace. Ma loro, i premiati, non avevano potuto partecipare alla cerimonia di consegna, bloccati com'erano nella Striscia di Gaza massacrata dalle bombe. Ora, invece, esattamente due mesi dopo, i reporter palestinesi Fatena Mohanna e Alhassan Selmi sono riusciti ad arrivare in Italia. A darne notizia, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, è lo stesso Iriad. Mohanna e Selmi sono tra gli otto giovani meritevoli accolti dall'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito del programma Iupals, voluto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e sostenuto dai ministeri degli Esteri e dell'Università, istituito proprio con la finalità di far arrivare in Italia studenti e ricercatori di Gaza per studiare negli atenei italiani.

