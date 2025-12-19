I Giochi invernali viaggiano sul tram di Fiera Milano

Dal Duomo al Castello Sforzesco, il tram di Fiera Milano trasporta le emozioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, dal oggi fino al 21 dicembre. Decorato con i colori olimpici e immagini di sport sul ghiaccio, diventa un itinerante punto di incontro che avvicina cittadini e visitatori ai valori di inclusione, partecipazione e spirito di squadra, vivendo l’atmosfera unica dei Giochi invernali.

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 viaggiano da oggi a domenica 21 dicembre nel centro della città dal Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Torino, sul tram di Fiera Milano, decorato con i colori verde e azzurro e immagini di sport sul ghiaccio che evocano le suggestioni olimpiche e diventa un luogo itinerante di incontro, racconto e coinvolgimento, capace di avvicinare cittadini e visitatori all'atmosfera dei Giochi e ai loro valori fondanti: inclusione, partecipazione, rispetto, eccellenza e spirito di squadra. All'interno, il tram ospita un percorso immersivo pensato per far vivere in prima persona le emozioni olimpiche, con attività interattive e contenuti speciali tra cui tra cui una photo opportunity e un gioco digitale a tema hockey, accessibile con lo smartphone.

