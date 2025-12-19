I film preferiti di Obama del 2025 | da Sinners a Hamnet

Barack Obama ha svelato i suoi film, libri e canzoni preferiti del 2025. Nella lista dei film preferiti dell’ex presidente ci sono One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, Sinners di Ryan Coogler, Hamnet di Chloé Zhao, Sentimental Value di Joachim Trier, No Other Choice di Park Chan-wook e molti altri. Nella sezione canzoni sono presenti Olivia Dean, Chappell Roan, Kendrick Lamar e SZA, Rosalía e Drake. Tra i libri ci sono le memorie dell’autrice di “Dopesick ” Beth Macy, “The Look” di Michelle Obama e anche un promemoria dei suoi consigli per l’estate. Altri film selezionati includono The Secret Agent, Train Dreams con Joel Edgerton e Felicity Jones, Jay Kelly con George Clooney e Adam Sandler, Good Fortune di Aziz Ansari con Keke Palmer, Seth Rogen, Sandra Oh e Keanu Reeves e Orwell 2+2=5. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

