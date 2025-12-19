I film da guardare in tv a Natale e durante le Feste | il calendario

Le festività natalizie portano con sé un ricco palinsesto di film in tv, perfetti per accendere l’atmosfera e condividere momenti speciali. Dai classici intramontabili alle commedie più dissacranti, il calendario dei canali in chiaro offre una selezione variegata per tutte le età e gusti. Un modo ideale per immergersi nello spirito natalizio, tra emozioni, risate e tradizione.

Da grandi classici natalizi ai dissacranti Babbo bastardo e Nonco scatenato, il menù dei canali in chiaro è ricco e variegato.

Programmazione Natale 2025: film in tv e streaming da tenere d’occhio - La guida aggiornata ai film natalizi in tv e streaming, con consigli utili: la programmazione può cambiare ma memorizza i titoli e tieni d'occhio giorno per giorno! pourfemme.it

Natale 2025, tutti i film e i cartoni animati in onda in tv su Rai e Mediaset - Non può esserci Natale senza il tradizionale appuntamento davanti la tv con i film a tema più famosi. dire.it

