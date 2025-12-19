Le tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a far parlare di sé, soprattutto in vista delle festività natalizie. Nonostante i nuovi legami e le vite che proseguono, vecchi dissidi sembrano ancora influenzare i rapporti tra i due ex coniugi, compromettendo la serenità del Natale. Un’atmosfera di attese e speranze si mescola a nervosismi e divergenze, rendendo questa ricorrenza un momento delicato per tutti.

© Ilfattoquotidiano.it - “I figli non vogliono passare il Natale col padre per Noemi. Lui è arrabbiato con l’ex moglie per il viaggio a Francoforte”: ancora tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Molto probabilmente il Natale di Francesco Totti e Ilary Blasi non sarà felice e sereno. Come rivela il settimanale Oggi, nonostante i nuovi amori (lui con Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller ) l’ ex coppia non ha ancora seppellito l’ascia di guerra. Secondo le indiscrezioni, tra i due ci sarebbe tensione per questioni personali e legali. A pesare sulla situazione sarebbe anche il rifiuto da parte dei figli – Chanel, Isabel e Christian – di trascorrere le feste insieme al padre. Il motivo sarebbe la presenza di Noemi, con la quale i tre ragazzi non si sentono a proprio agio. Dato il clima, si può affermare che il viaggio sulle Dolomiti organizzato da Francesco e la compagna, insieme alla figlia della donna e Chanel Totti, non abbia dato i frutti sperati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

