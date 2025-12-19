I figli del bosco tra deprivazioni igiene scarsa paura della doccia e vestiti di una settimana | gli atti del caso Palmoli
Cos’ha portato i giudici della Corte D’Appello dell’Aquila a confermare l’ordinanza di allontanamento dei tre figli della famiglia nel bosco di Palmoli? Una delle parole chiave è “deprivazione”. Anzi, al plurale: deprivazioni. Cioè la situazione “socio-ambientale che ostacola lo sviluppo delle facoltà intellettive ed espressive nell’età evolutiva”. L’assistente sociale, nella sua relazione al tribunale, faceva in particolare riferimento all'igiene personale dei piccoli “apparsa subito scarsa e insufficiente”. Un giudizio consolidato dopo il trasferimento dei fratellini (un maschio e una femmina gemelli di 6 anni, la maggiore di 8) nella struttura protetta di Vasto: “Gli operatori sono riusciti a fare la doccia ai bambini soltanto nella serata del secondo giorno di collocamento ma solo con acqua, non volendo usare i saponi messi a disposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
