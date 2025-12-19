I dubbi leghisti sul Mercosur e il temporeggiare di Meloni

I timori leghisti sul Mercosur e il ritardo di Meloni a Roma segnano un clima di incertezza politica. La giornata europea, iniziata con la protesta dei trattori a Bruxelles, si chiude con una nota di Palazzo Chigi che risuona oltre i confini, alimentando tensioni e dubbi sul futuro delle relazioni commerciali e sulla gestione interna. Un quadro complesso che riflette le sfide e le ambiguità della politica italiana in un contesto internazionale in evoluzione.

© Ilfoglio.it - I dubbi leghisti sul Mercosur, e il temporeggiare di Meloni Roma. Partendo dalla fine, la giornata europea di ieri, iniziata con la protesta dei trattori per le vie di Bruxelles, si conclude con la nota di Palazzo Chigi che rimbalza oltre i confini: "In mer.

Mercosur, restano i dubbi sull’intesa - Su dazi e accordo commerciale con il Mercosur non ha dipanato tutti i dubbi l’incontro di ieri tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e ... ilgiornale.it

