I dubbi dell'Italia | Asset? Rischio ricorsi Decreto armi allo studio

L’Italia esprime timori riguardo alla proposta della Commissione europea sul prestito basato sugli asset congelati russi, temendo rischi di ricorsi e instabilità giuridica. Pur sostenendo il supporto a Kiev, il governo insiste sulla necessità di evitare scelte sbagliate che possano favorire ricorsi legali e conseguenti vittorie di Putin, sottolineando l’importanza di una strategia solida e ben fondata.

