I doni di Fnp Cisl agli anziani copparesi ospiti nelle strutture

Fnp Cisl Pensionati Ferrara ha portato un sorriso agli anziani delle strutture “Curina” e “Mantovani” a Copparo, gestite da Cidas. I doni distribuiti hanno portato calore e gioia, rafforzando il legame tra la comunità e i suoi anziani. Un gesto di cura e solidarietà che testimonia l’attenzione e l’affetto nei confronti di chi ha costruito il nostro domani.

© Ilrestodelcarlino.it - I doni di Fnp Cisl agli anziani copparesi ospiti nelle strutture Fnp Cisl Pensionati Ferrara ha portato un sorriso nelle Case residenza anziani copparesi “Curina” e “Mantovani”, gestite da Cidas. Si è rinnovata anche quest’anno, infatti, la bellissima iniziativa del sindacato Pensionati della Cisl che, grazie alla generosità di associati e commercianti locali, ha portato doni agli ospiti delle due strutture. I pacchetti saranno custoditi sotto gli alberi addobbati, in attesa di essere scartati nel giorno di Natale. A portare i regali – nella mattinata di giovedì – è stato il coordinatore Rls Fnp Cisl Pensionati Distretto Nord Maurizio Astolfi, accompagnato dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che per l’occasione ha indossato il berretto di Babbo Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Un pomeriggio di festa alla Rsa Fossombroni con Fnp CISL e Fisascat CISL Arezzo Leggi anche: Consegnate oggi a Sansepolcro le borse di studio Fnp Cisl agli studenti di Sansepolcro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I doni di Fnp Cisl agli anziani copparesi ospiti nelle strutture. I doni di FNP CISL agli anziani copparesi ospiti nelle strutture - Fnp Cisl Pensionati Ferrara ha portato un sorriso nelle Case residenza anziani copparesi “Curina” e “Mantovani”, gestite da Cidas. msn.com

Consegnati i doni alla Casa di riposo: "Segno di gratitudine per gli anziani" - Sta diventando una bella tradizione la consegna dei doni preparati nell’ambito dell’iniziativa ‘C’è un regalo per te’ agli ospiti della casa di riposo Curina Boschetti, gestita da Cidas. ilrestodelcarlino.it

Un pomeriggio di festa alla Rsa Fossombroni con Fnp CISL e Fisascat CISL Arezzo - Venerdì 12 dicembre, nei locali della Casa di Riposo “Fossombroni” di Arezzo - msn.com

Oggi una delegazione del Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico ha fatto visita e consegnato doni ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria dell’ospedale di Cona - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.